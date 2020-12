„2020 ist abgehakt“, verkündet der Lauterer Kultursalon Schmitt − und fügt hinzu: „Ohne Worte.“ Das für heute geplante „Weihnachtstreffen“ entfällt. Absagen kommen außerdem aus der Fruchthalle und dem Kammgarn-Kulturzentrum.

„Trotz alledem werden wir versuchen, die Wintermonate kreativ zu nutzen“, teilt Salonchef Michael Halberstadt mit. In Zusammenarbeit mit der Landesstiftung für Kultur will er ab Mitte Dezember ein regelmäßiges „Livestream“-Programm anbieten.

Unterdessen sind weitere Veranstalten in Kaiserslautern vorerst abgeblasen. Das Kammgarn-Kulturzentrum teilte am Nachmittag mit, dass „infolge der neuen Pandemie-Bestimmungen alle Veranstaltungen bis Ende Januar abgesagt oder verlegt wurden“. Dazu gehört das internationale Blues-Festival, das ursprünglich Ende Dezember über die Bühne gehen sollte. Neue Termine für die Konzerte mit Stefan Flesch, die traditionsgemäß auf die Bescherung einstimmen, sollen in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Die Fruchthalle bemüht sich, einige ausgefallene Konzerte im kommenden Jahr nachzuholen. Für den Liederabend mit Bo Skovhus ist der 28. Januar vorgesehen. Die im November ausgefallene „Jazzbühne“ soll am 8. Januar stattfinden.