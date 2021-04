Aufgrund der jüngsten Landesverordnung zur Pandemie-Bekämpfung bleiben alle Kultureinrichtungen noch mindestens bis zum 25. April geschlossen. Die bis dahin geplanten Konzerte in der Fruchthalle müssen aus diesem Grund entfallen. Dies teilte der Veranstalter mit.

Das „Sonntags-um-5“-Konzert mit dem Orchester des Pfalztheaters wird am 25. April um 17 Uhr als Online-Livestream auf den Kanälen von herzlich digital über YouTube und Facebook ausgestrahlt, voraussichtlich auch wieder über die Offenen-TV-Kanäle. Offen ist noch das Konzert der „Jazzbühne“ am 30. April, auch dieses soll gegebenenfalls als Stream stattfinden.

Für den bereits mehrfach verschobenen Liederabend „Die Winterreise“ mit dem Bariton Bo Skovhus soll ebenfalls noch ein Ersatztermin im Juni gefunden werden. Das Kammerkonzert „Böhmische Landschaften“ mit dem Minguet Quartett am 22. April ist auf Mittwoch, 2. Juni, verlegt, das Kammerkonzert „Meister der Harfe“ mit dem Top-Solisten Xavier de Maistre soll nun am 17. Juni stattfinden.

Alle Kartenkäufer sollten sich wegen etwaiger Erstattungen an die Vorverkaufsstelle wenden, bei der sie die Karten erworben haben. Alle Abonnenten werden wieder per Brief benachrichtigt.