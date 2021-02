Auf dem Gelände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Augustastraße rollen die Bagger. Die frühere Sanitäts- und Feuerwache, in der bis Ende vergangenen Jahres der DRK-Kreisverband seinen Sitz hatte, soll zwei Mehrfamilienhäusern weichen. Das hat am Dienstag DRK-Präsident Klaus Weichel bestätigt. Das Vorhaben stößt auf Kritik. Matthias Schirren, Professor für Geschichte und Theorie der Architektur an der Technischen Universität, sagte, das sei ein Trauerspiel. Kaiserslautern brauche dringend einen Politikwechsel, „der Denkmalschutz nicht als Klotz am Bein betrachtet, sondern das Potenzial hebt“.

Mehr dazu lesen Sie