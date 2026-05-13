Die Bestandsbauten im typischen Pfaff-Rot spielen bei der Entwicklung des Areals an der Königstraße eine Hauptrolle. Ideen für eine Umnutzung gibt es viele.

Er steht ziemlich im Zentrum des Quartiers: der Hansabau, auch „Kleiner Seeberger“ genannt, nach seinem Erbauer Fritz Seeberger. Der Solitär mit der prägnanten Fassade soll umgenutzt werden, eine Aufstockung wäre möglich. Rainer Grüner, Chef der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft ( PEG), hat das Potenzial des Gebäudes erkannt und die Expertise von Björn-Martin Kurzrock eingeholt. Er ist Professor für Immobilienökonomie an der RPTU und ein Fan des Pfaff-Geländes.

Der Hansabau (vorne) auf dem Pfaff-Gelände heute. Foto: Robert Paul Haben die Masterarbeiten betreut: Professor Björn-Martin Kurzrock und Lehrbeauftragter Sebastian Johann. Foto: Claudia Schneider An dem Projekt „Hansa-Hub“ mitgearbeitet haben Tabea Bies, LauraCarmine, Linus Kohm, Melissa Maurer, Sina Schwan und Lina Gall. Foto: Claudia Schneider Den „Hansa-Campus“ ausgearbeitet haben Tobias Christ, Anna Letzelter, Leonie Schlichter, Elisabeth Stadtfelder und Fabienne Schäfer. Foto: Claudia Schneider Den „Lichtbau“ kreiert haben Leon Arnold, Marius Lahr, Mareike Schunck, Paula Volk und JoshuaWöpping. Foto: Claudia Schneider Die Macher von „Werk80“ sind Nour Ezzi, Jenny Hampel, Julian Kreinecker, Johanna Ohmer, Arthur Palm und Juliane Schmiel. Foto: Claudia Schneider Überlegungen zum Pfaff-Hotel angestellt haben Joshua Schmitt, Nicolas Bard, Paul Jung, Max Reinhardt, Lukas Blumer und Romy Stein. Foto: Claudia Schneider Foto 1 von 7

„Bauen im Bestand ist anspruchsvoll, aber wichtig. Historische Bauwerke und Bauteile tragen zu einer besonderen Aufenthaltsqualität bei. Sie sind oft prägend für ein ganzes Quartier“, erklärt Kurzrock. Die Kombination von alt und neu mache für viele einen besonderen Reiz aus, vor allem, wenn es ein gutes verbindendes Gestaltungskonzept gibt. „ Kaiserslautern hat viel historische Substanz verloren, und eine Stadt ist kein Museum. Aber besondere Orte und Leuchttürme sind meist solche, die Geschichten erzählen“, so der Hochschullehrer. Deshalb sollten Bauwerke für lange Zeit Bestand haben, auch aus ökologischen Aspekten. „Sie wirken auf uns Menschen und machen uns mit zu dem, was wir sind. Gute Projektentwicklungen schaffen also bleibenden Wert: für Nutzer, Anrainer, Stadtgemeinschaft, Eigentümer und sogar Besucher. Wir bauen immer auch für kommende Generationen“, so Kurzrock.

43 Zimmer und Service-Apartments

Im Masterkurs Immobilienentwicklung mit Studierenden aus dem Schwerpunkt Immobilien- und Facilities-Management und Technik sowie Stadt- und Regionalentwicklung kamen inspirierende Ideen für den Hansabau zustande. Etwa die, den Hansabau in ein Vier-Sterne-Business-Boutique-Hotel umzubauen, mit 43 Zimmern und Service-Apartments. Dazu haben Studierende ein Nutzungskonzept erstellt und eine Bedarfsanalyse gemacht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass so ein Projekt durchaus Chancen haben könnte. Die Stadt verfügt über 2116 Betten, die Auslastung der Hotels liegt mit 42,8 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt (27,7 Prozent). Potenzial sehen sie besonders aufgrund der „optimalen Lage“ mitten im neuen Pfaff-Quartier, was Aufenthaltsqualität und Erlebniswert steigern würde. Nur 1,5 Kilometer sind es in die Innenstadt und zu den Forschungseinrichtungen. Zudem gibt es wenig Vergleichbares in der Nähe auf diesem Niveau, schon gar nicht mit Restaurantbetrieb und Tagungsmöglichkeiten, argumentieren sie. Deshalb wird eine Spezialisierung auf Dienstreisende und Konferenzteilnehmende vorgeschlagen. Vorgesehen sind unterschiedlich große Seminarräume mit hochwertiger Ausstattung, eine Tiefgarage, auch Außengastronomie wird vorgeschlagen, um den Vorplatz zu beleben. Tageslicht würde über eine große Glaskuppel in das Gebäude einfallen.

Eine andere Gruppe hat den Hansabau in den „Hansa-Hub³“ umgebaut – in „drei Geschosse für Begegnung“, einen Ort zum Wohnen und Arbeiten. Oben könnten sie sich Platz für neue Wohnmodelle vorstellen, etwa eine Senioren-WG, im ersten OG Büros und Co-Working-Flächen mit verglasten Besprechungsräumen, die geteilt werden können. Ins Gartengeschoss soll die Volkshochschule mit Werkräumen einziehen, zudem sollen dort Abstellflächen für über 70 Fahrräder sein – schließlich will die Mobilitätswende gelebt werden. Um für das Quartier einen deutlichen Mehrwert zu erzeugen, schlagen die Planer vor, einen Mehrgenerationenpark auf der angrenzenden Grünfläche entstehen zu lassen, mit einem Wasserspiegel, Calisthenics-Parcours, Abenteuerspielplatz, Picknickfläche, Fitness-Loop und Multisportfeld.

Mix aus Wohnen und Arbeiten plus ein Café

Ein weiterer Vorschlag: die Immobilie aus dem Jahr 1954 in den „Hansa-Campus“ umzubauen. Auch hier setzen die angehenden Bauingenieure und Stadtplaner auf einen Mix aus Wohnen, Arbeiten und beispielsweise ein Café. Ihre Idee ist es, Photovoltaikanlagen aufs Dach zu bringen, aber auch eine Dachterrasse zu schaffen. Im Obergeschoss wünschen sie sich studentisches Wohnen, vor dem Hintergrund, dass ein Medizin-Campus kommen soll. Auf einer anderen Ebene könnten Büros auf Zeit vermietet werden, etwa für Start-ups aus der RPTU. „Das Business and Innovation Center ist ziemlich ausgebucht“, merkt Kurzrock an. Er kann sich gut vorstellen, dass Gründer in dem Gebäudekomplex wohnen und arbeiten, auch durch die Nähe zur RPTU und den Instituten.

Kreiert wurde auch ein „Lichtbau“, ein architektonischer Hingucker, der das Herz des Pfaff-Quartiers prägen soll, durch seinen vielfältigen Nutzungsmix, der neben Büroeinheiten Wohn- und Gastronomieflächen sowie einen Creative Space umfasst. Die Masterstudierenden haben alle Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit angestellt, die allerdings nicht veröffentlicht werden sollen, weil keine Investmentempfehlungen gegeben werden dürfen.

Nahwärme und Photovoltaik

Gedanken gemacht haben sie sich zudem über die Energieversorgung. Diese könnte auf der Kombination einer externen Nahwärmeversorgung zur Deckung des thermischen Energiebedarfs sowie der Nutzung regenerativer Stromerzeugung durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach beruhen.

Und dann ist da noch „Werk80“. Dieses Vorhaben zielt auf die Schaffung einer attraktiven Arbeits- und Begegnungsumgebung für Unternehmen unterschiedlichster Größe, kombiniert mit Services wie Café, Dachterrasse und Parkmöglichkeiten für Autos und Fahrräder sowie gewerbliche Oldtimer-Stellplätze. Sogar Duschmöglichkeiten für Fahrradfahrer gibt es im Untergeschoss. Die strategische Ausrichtung ermöglicht laut der Ideengeber eine langfristige Vermietbarkeit und reduziert Leerstandsrisiken. Wie ihre Mitstreiter auch hat diese Planungsgruppe den baulichen Zustand unter die Lupe genommen und schlussfolgert: „Der Bestand ist als Stahlbetonskelettbau mit ausgemauerten Wandfeldern aus Klinker und Keramik ausgeführt. Die tragenden Bauteile sind standsicher, weisen jedoch altersbedingte Schäden wie Rissbildungen, Abplatzungen sowie beginnende Bewehrungskorrosion auf. Hieraus ergibt sich ein erhöhter Sanierungsbedarf bei gleichzeitiger Erhaltung der konstruktiven Grundstruktur.“ Wichtig sei, dass der Bau es ermögliche, im Licht zu arbeiten. „Deshalb wollen wir den Lichthof erhalten“, sagt eine Masterstudentin. Sie hat übrigens auch den Nachhaltigkeitsgedanken verinnerlicht, will Bauteile aus anderen Pfaff-Gebäuden für den Umbau nutzen.

„Masterstudierende nutzen das Potenzial voll aus“

Tragen all diese Konzepte, lassen sie sich umsetzen? Ja, sagt Kurzrock, der den Masterkurs zusammen mit dem Lehrbeauftragten und Projektentwickler Sebastian Johann geleitet hat. Kurzrock kann sich vorstellen, dass es für ein solches Leuchtturmprojekt auch Fördergelder gibt. Er ist begeistert von der Kreativität, mit der die Studierenden die Aufgabe angegangen sind. „Sie nutzen das Potenzial, das der Hansabau bietet, voll aus.“ Er ist überzeugt: Gerade der Nutzungsmix – also etwa Wohnen, Arbeiten und Gastronomie unter einem Dach – wird in Zukunft kommen, wird kommen müssen, weil er zur Urbanität beiträgt. Solche Quartiersprojekte braucht es auch deshalb, weil die Stadträume immer dichter werden.

PEG-Geschäftsführer Rainer Grüner hat die „erfrischenden Ideen“ sogar ins Exposé für die Vermarktung des Hansabaus aufgenommen. Er hofft, dass sich Investoren finden, die offen für Neues sind, abseits der gängigen Investorenarchitektur. „Viele sind noch zu konservativ, das passt aber nicht zum Quartier.“ Nebenan plant die städtische Wohnungsbaugesellschaft Bau AG ein generationenübergreifendes Wohnprojekt. Die Nachfrage dort zeigt laut dem PEG-Chef das große Interesse am Quartier. „Sie wollen 50 Wohnungen bauen und haben 600 Namen auf der Warteliste.“