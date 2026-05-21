Die Stadt hat einen Masterplan vorgelegt, wie sich der soziale Brennpunkt in Kaiserslautern wandeln soll. Was sind ihre Vorstellungen – was ist geplant? Fragen und Antworten.

Noch ein paar Minuten bis zum Kurswechsel. Es ist Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr. Im Kaiserslauterer Rathaus tagen Bau- und Sozialausschuss in gemeinsamer Sitzung – um über ein Konzept zu entscheiden, das für tiefgreifende Veränderungen steht. Für einen Wandel, ein Umdenken. Am Tisch vorne erwähnt Manuel Steinbrenner ( Bündnis 90/Die Grünen) die „nicht haltbaren Zustände“, er meint: die Schlichtwohnungen in Astern- und Geranienweg. „Schon viel zu lange ist es so, wie es ist“, sagt der Baudezernent, „wir wollen keine Straße ohne Ausweg, sondern eine mit Perspektive.“ An diesem Donnerstag stellt die Stadt ihren Plan erstmals in der Öffentlichkeit vor – einen Entwurf, wie sie sich die Zukunft des sozialen Brennpunkts vorstellt. Baulich, gesellschaftlich. Ohne Gegenstimme winken die Ausschüsse ihn durch. Was aber ist der Inhalt der Vision? Im Vorfeld hat die RHEINPFALZ exklusiv mit Steinbrenner und Sozialdezernentin Anja Pfeiffer (CDU) gesprochen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was genau plant die Stadt Kaiserslautern im „ Kalkofen“ an Baumaßnahmen?

Um es plakativ auszudrücken: den Abriss. Ihr Grundstück im Asternweg, auf dem die Schlichtwohnungen stehen, will sie an die Bau AG verkaufen – die dann mit den Baggern anrücken soll. Vier der Blöcke, darunter die beiden Asylunterkünfte, werden nach den Vorstellungen der Stadt fallen: zugunsten von öffentlich geförderten Mietshäusern. Neubauten mit 200 Wohnungen. „Günstiger Wohnraum für alle“, betont Manuel Steinbrenner im RHEINPFALZ-Gespräch. Und auch Anja Pfeiffer sieht mit dem Verschwinden der abgewirtschafteten Blöcke ein Gebiet, in dem sich „die Mittelklasse“ ansiedelt. „Wir wollen es so attraktiv gestalten, dass sich alle Haushalte angesprochen fühlen“, sagt die Sozialdezernentin. Was für ordentlich Frust sorgen dürfte: Vom Rückbau betroffen wäre auch die Nummer 35. Asternweg e.V., die Stadt und Menschen aus dem Viertel hatten den Aufgang ab 2016 gemeinsam renoviert – unter Schweiß und Schmerzen.

Nicht plattgemacht werden laut Konzept die vier Blöcke im Geranienweg. Damit die Wohnungslosen ein Dach über dem Kopf haben, sollen sie als Übergangsheime bleiben – aber von Grund auf saniert. Also mit Bädern, Duschen und Heizung. Ihre Renovierung läuft.

Was bedeuten die Arbeiten dann für die Existenz von Schlichtwohnungen im sozialen Brennpunkt?

Ganz einfach, es soll keine mehr geben. Durch Sanierungen und Neubauten werde das eintreten, auf was in Kaiserslautern seit Jahren gepocht wird, sagt Steinbrenner: die Abschaffung aller Schlichtwohnungen im „Kalkofen“. Man müsse „endlich weg von dieser Idee“, fordert der Baudezernent. Es ist die zentrale Botschaft, die Pfeiffer und er im RHEINPFALZ-Interview verkünden. Nicht eine Wohnung im Viertel werde mehr ohne eigene Sanitäranlagen, ohne Zentralheizung sein – garantiert. Das bedeutet natürlich nicht das Ende der Übergangswohnungen. Nach dem Abriss im Asternweg wird ihre Anzahl in der Stadt von heute 300 auf 211 sinken, heißt es. 146 davon liegen im „Kalkofen“, genauer: in Geranienweg und Mennonitenstraße. „Keine mehr im Asternweg“, sagt Steinbrenner. Von einer „besseren Lebensqualität“ sprechen er und Pfeiffer. Von „würdigen Verhältnissen“ und einer „Aufwertung“ des Areals.

Nach den Plänen der Stadt sollen vier marode Blöcke im Asternweg ab 2030 abgerissen werden – und Neubauten mit Mietwohnungen weichen. Archivfoto: Robert Paul

Welchen Zeitrahmen hat sich die Verwaltung im Rathaus für ihren Masterplan vorgegeben?

Einen, der nach derzeitigem Stand noch kein Ende erkennen lässt. „Ab 2030 soll die Bau AG mit ihren Mietwohnungen loslegen“, skizziert Steinbrenner – also bestenfalls mit dem Abriss beginnen. Als Erstes, so der Plan, werden bis dahin die „Asylblöcke“ im Asternweg geräumt. Im Laufe des Jahres 2030 sollen dann die beiden anderen Gebäude leergezogen werden, schräg gegenüber der Kneipe „Zum Ilse“. Und ihre Bewohner? Würden vorerst im Übergangsheim in der Mennonitenstraße untergebracht, verrät die Beschlussvorlage – aber auch im Asternweg-Block 1-5. Er soll als einziger in der Straße „überleben“. Unter anderem steht dem Block 23-29 im Geranienweg noch die Sanierung bevor, unbewohnt ist das Haus bereits. Wenn alles glatt läuft, sei bis Dezember 2029 mit der Einweihung zu rechnen. „Diese Zeit brauchen wir, um all die Zuschussanträge zu stellen, Umzüge zu organisieren und passende Angebote einzuholen“, mahnt Steinbrenner.

Im großen RHEINPFALZ-Interview im vergangenen Oktober hatte der Dezernent durchschlagende Ergebnisse angekündigt – bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2031. Damals stand noch die Komplettsanierung aller Schlichtwohnungen im Raum. Theoretisch zu schaffen innerhalb von fünf Jahren, sagte er.

Welche gesellschaftliche Wirkung beabsichtigt die Stadt mit diesen Schritten – wie also stellt sie sich den „Kalkofen“ in Zukunft vor?

Als „durchmischtes, lebendiges Quartier“, betont Steinbrenner. Im Kern verfolgen die städtischen Ämter ein großes Ziel: Sie wollen die Zahl der Einweisungen in eine der künftig 146 Übergangswohnungen im Geranienweg verringern – also jene Fälle, die etwa nach einer Zwangsräumung kein neues Zuhause finden. Die als wohnungslos gelten. „Wir können die Leute nicht einweisen und sich selbst überlassen“, sagt Sozialdezernentin Anja Pfeiffer. Die Menschen müssten mehr „ins Zentrum rücken“, findet Steinbrenner, „sie alle haben ihr eigenes Schicksal, ihren eigenen Bedarf“. Aus diesen Worten leitet sich eines der brennenden Probleme im „Kalkofen“ ab: die Dauer der Unterbringung in den spärlich ausgestatteten, meist ramponierten Blöcken. In ihrer Not sollen die Betroffenen eigentlich nur ein paar Monate dort unterkommen – oft aber ziehen sie gar nicht mehr aus.

Sie gründen Familien, entwickeln eine Nachbarschaft, finden eine Heimat. „Über Jahrzehnte gewachsene Strukturen“, kommentiert Steinbrenner. Aus einer Statistik der beiden Dezernate geht hervor, dass die Hälfte der Leute maximal 36 Monate bleibt. Im Schnitt liegt die Aufenthaltsdauer bei gut fünf Jahren – mit Spitzenwerten zwischen 24 und 35 Jahren. Diese Krise will die Stadt auflösen.

Einer der maroden Aufgänge im Asternweg. Foto: Peter-Pascal Portz

Wie das gelingen soll? Ganz unkompliziert, sagt Steinbrenner. Wer heute in den Schlichtblöcken im Asternweg wohnt, werde später mit Verträgen für die brandneuen Bau-AG-Häuser ausgestattet – und zahlt Miete, keine Nutzungsgebühr. Sofern er einziehen will. Statt in einer kargen Obdachlosenunterkunft lebt er dann in einer staatlich geförderten Wohnung. Mit allen Rechten und Pflichten eines Mieters, aber auch allen Standards. Zum Beispiel: einem eigenen Bad. Niemand werde gezwungen, den „Kalkofen“ zu verlassen, will Steinbrenner beruhigen. Es sei ein „Neustart mit Perspektive“.

Und weil die Anzahl der Mietwohnungen den Bedarf der Wohnungslosen übersteigt, könne ein Großteil an Bürger von außerhalb vermietet werden, sagt er. So werden das Viertel durchmischt, die Integration gestärkt, Bildungschancen erhöht – und Milieus durchbrochen. Natürlich hängt der Erfolg der Idee auch an der Bereitschaft der Betroffenen. „Wir werden nicht alle vermitteln können“, weiß Pfeiffer, „deshalb brauchen wir Übergangswohnungen.“ Nur eben nicht mehr so viele.

Was soll das alles kosten?

35 Millionen Euro. Auf diesen Betrag hat das Rathaus allein die Ausgaben für die Mietwohnungen der Bau AG geschätzt – die Abrisskosten nicht eingerechnet. Finanziert werden sollen sie über Zuschussprogramme des Staates. Wie oben geschildert, plant die Stadt im Geranienweg außerdem die Sanierung zweier heruntergekommener Wohnblöcke: Der Förderantrag für das geräumte Gebäude 23-29 wartet aktuell auf die Bewilligung des Landes – als letztes Teilprojekt in der Städtebauförderung „Soziale Stadt Grübentälchen“. Der zweite Block, Nummer 7-13, ist für das Sondervermögen des Bundes angemeldet. Mutmaßliche Kosten für beide Maßnahmen, Stand heute: 5,3 Millionen Euro.

Leben im Brennpunkt

Kaiserslautern, Asternweg. Mit ihren maroden Schlichtwohnungen aus den 1950ern gehört die Straße im Osten der Stadt nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den bekanntesten sozialen Brennpunkten der Republik. Keine Bäder, keine Heizung, Armut und Arbeitslosigkeit – wer hier lebt, ist am äußersten Rand der Gesellschaft gestrandet. Wie sieht der Alltag aus im Viertel? Welche Hoffnungen hegen die Menschen? Was müsste getan werden, damit sie in Würde leben? Wer leistet Hilfe? Und was tut die Stadt im Kampf gegen die Probleme? In unserer Serie „Asternweg – Ein Leben im Brennpunkt“ geben wir den Bürgern im einstigen Kalkofen eine Stimme und gehen den Problemen auf den Grund. Alle Serienteile finden Sie hier.