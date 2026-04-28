Die Stadtwerke haben einen Großteil der Strom- und Gasrechnungen für 2025 bereits verschickt. Ein kleiner Teil der Kunden muss warten. Das hat einen Grund.

Um das Thema Energie kommt derzeit kaum jemand drumherum. Sei es beim Spritpreis an der Tankstelle, bei den Heizkosten, oder bei Fragen rund um die Mobilität der Zukunft. Ganz so abstrakt wollte sich ein RHEINPFALZ-Leser aus Kaiserslautern gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Er möchte lieber wissen, wie viel Strom und Gas er im abgelaufenen Jahr verbraucht hat, und wie viel Geld er alles in allem an seinen Anbieter, die SWK, überweisen muss. Seit Januar warte er auf die entsprechende Post, nun hat er sich an die RHEINPFALZ gewandt.

„Aktuell sind wir mit einigen Rechnungen im Rückstand, arbeiten aber mit Hochdruck daran“, berichtet Dorothea Schröder, Pressesprecherin der SWK, auf eine Anfrage der RHEINPFALZ. Ein „relativ hoher Satz“ – nach Angaben der SWK etwa drei Prozent der Rechnungen – konnte lange nicht erstellt werden. Bei etwa 100.000 Rechnungen, die die SWK pro Jahr verschickt, entspeche das noch rund 3000 ausstehenden Schreiben – „Tendenz täglich sinkend“, unterstreicht Schröder.

24 Stunden am Tag Wechsel möglich

Die Verzögerung hänge unmittelbar mit einer 2025 in Kraft getretenen Gesetzänderung zusammen: der Möglichkeit für Verbraucher, quasi 24 Stunden am Tag den Stromanbieter wechseln zu können. „Der 24-Stunden-Lieferantenwechsel wurde politisch beschlossen, die technische Umsetzung ist allerdings sehr komplex und hat für uns, genau wie für viele Energieversorger in Deutschland, eine große Herausforderung dargestellt. Wir sind deshalb zeitlich in Verzug“, schreibt Dorothea Schröder in einer Mitteilung. Zwar könne bisher nur der Stromanbieter gewechselt werden, dennoch habe das Prozedere oftmals auch Auswirkungen „auf die Prozesse in der Sparte Gas“, heißt es.

Probleme bereite etwa die Tatsache, dass seit der Umstellung keine Ummeldung mehr rückwirkend möglich ist. Eine Ummeldung benötige nun etwa eine Woche Vorlauf. „Wir kommen also aus einer Welt, in der man sechs Wochen rückwirkend agieren kann und nun geht es vom Gesetzgeber gewollt nur noch in die Zukunft.“ Das führe zu „massivem Erklärungsbedarf“ bei Kunden, Verwaltern und Eigentümern.

Details und ihre Tücken

Zudem stecke die Tücke auch im Detail. Ein Lieferantenwechsel setze laut SWK „extrem gut abgestimmte und automatisierte Datenaustauschprozesse“ voraus, etwa korrekte Kunden- und Zählerdaten. Da aber nicht alle Anbieter die gleiche IT benutzten, sei das nicht immer im Handumdrehen möglich. „Hinzu kommt, dass schon bei kleinsten Abweichungen in den Kundendaten, falsche Zählernummern, veraltete Adressen etwa, der Wechsel blockiert wird“, teilt Schröder mit. Das verzögere den Vorgang in der Praxis immer wieder, was auch für Ärger sorgen kann: Der schnelle Wechsel sollte laut Schröder eigentlich Verbraucher entlasten und stärken – durch „mehr Preistransparenz, mehr Wettbewerbsvorteile und weniger organisatorischen Aufwand“.

Allerdings sei nach den Worten Schröders „Licht am Ende des Tunnels zu erkennen“, es dauere wohl aber noch einige Wochen, bis „die gewohnte Qualität“ erreicht sei. Bis dahin werde „mit Hochdruck“ an der Verbesserung der Situation gearbeitet. Bis schlussendlich alle Abrechnungen fürs abgelaufene Jahr in den richtigen Briefkästen liegen.