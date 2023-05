Caitlin Howard ist auf Jobsuche. Das ist nicht einfach. Denn die Abiturientin des Heinrich-Heine-Gymnasiums ist noch nicht volljährig. In Zeitungsinseraten hat sie Ausschau nach Nachhilfeschülern gehalten und sich parallel bei Schülerhilfen beworben. „Ich bleibe optimistisch“, sagt die junge Frau, die den Hochbegabtenzweig am HHG besucht und die neunte Klasse übersprungen hat. Eingeheimst hat sie im Abitur 873 von 900 Punkten. Ihr Erfolgsrezept: im Unterricht gut aufpassen, Hausaufgaben machen und lernen.

Rückblickend war die Schulzeit für Howard eine „sehr schöne Zeit“. „Es gab Phasen, die anstrengend und schwierig waren, aber es hat Spaß gemacht.“ Die Klassengemeinschaft habe gestimmt. Waren es bis zur zehnten Klasse noch über 20 Schüler, sei die Anzahl im Abi auf neun gesunken. Howards Leistungsfächer: Englisch, Mathematik und Chemie. Gute Erinnerungen hat sie an die Theater-AG. Während ein Teil der Schüler im Internat des Gymnasiums gewohnt hat, nutzte Howard täglich die Bahn zwischen ihrem Wohnort in Neustadt und Kaiserslautern.

Vielseitig interessiert

Im Sommer wird Howard mit ihrer Familie – ihr Vater stammt aus England – Verwandte in der Nähe von Oxford besuchen. Danach kann sie sich vorstellen, ein Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr zu absolvieren. „Etwas in naturwissenschaftlicher Richtung, möglichst in einem uninahen Institut.“ Sie denkt an ein Programm, das in Niedersachsen angeboten wird. Daran anschließen könnte sich ein Studium in Physik oder Chemie. Kaiserslautern wäre eine Option. „Aber ich will etwas Neues sehen“, erzählt sie und kann sich auch eine andere Stadt vorstellen.

Die junge Frau tanzt gerne Ballett, „weil man durch Übung besser werden und Emotionen zeigen kann“. Auch hat sie die Geige für sich entdeckt. Die spielt sie gerne zusammen mit Klavier, Flöte und Gitarre in einer Musikgruppe. Die Zukunft mitzugestalten, dazu sei jeder aufgerufen, plädiert Howard dafür, sich für eine bessere Welt einzusetzen. Die Haltung „irgendwie wird es schon laufen“ sei keine Lösung. Sie setze auf die Wissenschaft und das Bewusstsein jedes Einzelnen, einen Beitrag zu leisten.