Anna Maria Rummler hat gut lachen. Mit 867 von 900 Punkten hat sie bei der Abi-Feier des Hohenstaufen-Gymnasiums vor Ostern das beste Zeugnis entgegengenommen.

Viel Fleiß und ein langer Atem waren nötig. Anna wusste jedoch genau, worauf sie hinarbeitet: Sie will Medizin studieren und braucht dafür ausgezeichnete Noten. Auch ihre Wunschrichtung hat sie im Blick. „Dermatologen sind gefragt“, sagt sie. Über einen Einstieg ins Lehramt habe sie auch nachgedacht. Doch Medizin liege ihr persönlich mehr.

Die Zeit am Hohenstaufen-Gymnasium, vor allem die letzten drei Schuljahre, hat der 19-Jährigen viel Freude gemacht. „Ich habe mich sehr wohl gefühlt, habe Freunde gefunden und zu den Lehrkräften ein gutes Verhältnis gehabt. Es war eine lockere Zusammenarbeit. Alle wussten, dass ich Medizin studieren möchte, und haben mich ermutigt.“ Deutsch, Latein und Erdkunde waren ihre Leistungsfächer. Seit der sechsten Klasse lernt sie Latein. Gern erinnert sie sich an Fahrten nach Weimar, London und München, stets verknüpft mit Unterrichtsinhalten.

Als nächstes kommt ein Familienurlaub

Aktuell arbeitet Anna als Servicekraft im Minijob bei „Sissi und Franz“, einem örtlichen Burgerrestaurant. „Ich wurde gut eingearbeitet“, sagt sie und freut sich auf die kommende Zeit und den Lohn, den sie gut gebrauchen kann. Zudem plant sie ein Pflegepraktikum im Westpfalz-Klinikum. Vor dem Start steht noch der Familienurlaub mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder an. „Ein Badeurlaub im Süden wird es sein.“

Anna ist Mitglied im TuS 04 Hohenecken und hat Gefallen am Kraftsport gefunden. Kraft wird sie auch brauchen, wenn sie in nächster Zeit häufiger mit ihrem Vater und ihrem Bruder auf der Tennisanlage des Rot-Weiß aufschlägt.