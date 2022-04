Im September 2021 wurde Matthias Mieves (SPD) erstmals in den Bundestag gewählt. Zeit, um langsam im Berliner Politikbetrieb anzukommen, hatte Mieves nicht. „Eine Krise folgt auf die nächste“, sagt der 36-Jährige: die Delta-Welle, die Verlängerung von Corona-Hilfen für die Wirtschaft, Omikron, Impfpflicht, der Ukraine-Krieg. Der Kaiserslauterer ist Mitglied des Gesundheitsausschusses, hat an einem Gesetzentwurf für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren mitgearbeitet. Letztlich hat der Bundestag gar keine gesetzliche Regelung verabschiedet. „Ich finde es deprimierend, dass wir keine Mehrheit dafür organisieren konnten“, sagt Mieves.

Der Direktkandidat aus dem Wahlkreis Kaiserslautern spricht sich dafür aus, den Import von Kohle, Öl und Gas aus Russland zu beenden. Allerdings nicht sofort, sondern schrittweise wie von der Regierung vorgesehen.

Im Politikbetrieb der Hauptstadt ist Mieves zwar bereits angekommen, eine feste Bleibe hat er dort allerdings noch nicht gefunden. „Der Wohnungsmarkt in Berlin ist noch viel schlimmer als bei uns in der Westpfalz“, sagt er. Für den 36-Jährigen ist es aktuell sogar günstiger, in Sitzungswochen im Hotel zu wohnen.

Im Redaktionsgespräch erzählte Mieves unter anderem, was er vom Rücktritt von Anne Spiegel hält, warum er als Mitglied des Digitalausschusses nicht bei Twitter ist und warum Gesundheitsminister Karl Lauterbach niemandem leidtun muss.