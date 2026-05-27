Mit einem Erlebnistag feiert die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) ihr 50-jähriges Bestehen. Am 31. Mai können Besucher das „Universum in der Tonne“ erforschen.

Den Besuchern bietet sich von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit, „hinter die Kulissen“ des Abfallwirtschaftszentrums zu schauen, Anlagen zu besichtigen und Details zum Thema Abfall- und Kreislaufwirtschaft aus erster Hand zu erfahren, wie die ZAK in einer Mitteilung verspricht. Auch die Entwicklung der Abfallwirtschaft in den vergangenen fünf Jahrzehnten soll demonstriert werden: Aus der einstigen „Knaudel“ mit ihrer Hausmülldeponie sei ein modernes und innovatives Abfallwirtschaftszentrum erwachsen. Die ZAK habe sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Energieerzeuger in der Region entwickelt.

Eigens für den Tag der offenen Tür wird ein großes Festzelt aufgebaut, zudem gibt es verschiedene Aktionsflächen mit Mitmachangeboten. Nach einer ökumenischen Andacht im Zelt um 11 Uhr übernehmen die Enkenbacher Kuckucksmusikanten den Taktstock. Singer-Songwriter Uwe Forsch begleitet das Publikum in den Nachmittag. Es besteht die Gelegenheit, das rund 100 Hektar große Gelände und einige prägnante Anlagen per Busrundfahrt zu erkunden. Das Freilandklassenzimmer bietet umweltpädagogische Lernstationen sowie viele Möglichkeiten, sich auszutoben.

Kunstwerk von Daniel Ferino und Daniel Schmitz

Die Graffiti-Künstler Daniel Schmitz und Daniel Ferino werden eigens zum Jubiläum an der Halle Aspenkopf ein überdimensionales Kunstwerk installieren. Der Zirkus Pepperoni aus Rockenhausen lädt zum Mitmachen ein, mehrere Vereine präsentieren rund um das Verwaltungsgebäude ihre Sportangebote. Ein gastronomisches Angebot ist ebenfalls angekündigt.

Da auf dem ZAK-Areal keine Parkplätze zur Verfügung stehen, wird vom Parkplatz Schweinsdell ab 9.30 Uhr ein Shuttle eingerichtet. Für Radfahrer stehen im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums Stellplätze zur Verfügung. Wanderungen bieten sich laut ZAK ab Gersweilerweg, Mehlinger Heide, Otterberg und Eselsfürth an.