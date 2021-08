Jan Deubig, Vorstand der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK), hob am Wochenende beim Kapiteltaler Almabtrieb die Wichtigkeit einer funktionierenden Abfallentsorgung hervor – gerade in Krisenzeiten. Am vergangenen Wochenende war die ZAK laut Deubig komplett offengelassen worden, um die angefallenen Müllberge auf der Ramsteiner Air Base entgegennehmen zu können. Aktuell schätze man die Zahl der aus Afghanistan Evakuierten auf der Base auf rund 30.000 Menschen. Deren Verpflegung bestünde größtenteils aus leichten und voluminösen Verpackungen. In Sonderschichten würde der Verpackungsmüll abgeholt und bei der ZAK angeliefert. „Das ist das beste Beispiel unserer Daseinsberechtigung“, so Deubig. Bürgermeisterin Beate Kimmel und Landrat Ralf Leßmeister zeigten sich unisono dankbar für den besonderen Einsatz der Mitarbeiter der ZAK.