Wo kriege ich einen Müllabfuhr-Kalender her, wenn ich in der Innenstadt wohne? Und wann kann ich mit meiner Jahresrechnung der Stadtwerke rechnen? Zwei Fragen, die am Lesertelefon an die RHEINPFALZ herangetragen wurden.

Karin Eckes wohnt in der Innenstadt, in der Markstraße. Am RHEINPFALZ-Lesertelefon berichtete sie, für 2021 keinen Abfallkalender bekommen zu haben, auf dem die genauen Abfuhrtermine vermerkt sind. „Wir sind vier Parteien im Haus und haben keinen Plan bekommen“, sagte Eckes, die auch für 2020 nach eigenen Angaben keinen Abfuhrplan bekommen hatte. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Abfuhrkalender „zum Jahreswechsel flächendeckend in alle Haushalte verteilt“. Sollte mal ein Haushalt durchs Raster rutschen, sei es das ganze Jahr hindurch möglich, bei der Stadtbildpflege einen Plan nachzubestellen: telefonisch unter der Nummer 0631/365-1700 oder per E-Mail an die Adresse kundenservice@stadtbildpflege-kl.de.

Wann kommen die Abrechnungen?

Ein Leser wollte wissen, wann die Versorgungs-AG der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) die Abrechnungen von Strom und Gas verschickt. Der Mann sagte, er habe gehört, dass wegen Corona derzeit weniger Rechnungen verschickt werden. Auf RHEINPFALZ-Anfrage räumten die Stadtwerke ein, ebenfalls – wie fast jedes Unternehmen – mit „den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen“. Stichtag für die Abrechnungen der SWK-Kunden ist der 31. Dezember, der Abrechnungsprozess starte dann meist in der zweiten Januarwoche. 2021 sollen laut SWK bis Mitte Februar alle Kunden abgerechnet sein. „Wir liegen im Zeitplan – trotz Corona-Pandemie“, so die Pressestelle der SWK. Da persönliche Beratungen im Kundencenter derzeit aufgrund der Einschränkungen rund um Corona aufwendiger sind, hat die SWK aber nach eigenen Angaben „einen neuen Zyklus zum Rechnungsversand eingeführt“. Es würden täglich Rechnungen verschickt, allerdings sind es weniger als in den Vorjahren. „Das bedeutet aber nicht, dass sich der Zeitplan wesentlich verzögert“, so die Pressestelle. Unter der Adresse https://www.meineswk.de/Rechnungstermin können Kunden erfahren, wann die SWK-Rechnung ins Haus flattern wird.