Aufgrund der Weihnachtsfeiertage sowie Neujahr ändern sich die Entsorgungstermine der Müllabfuhr, die städtischen Wertstoffhöfe sind zwischen den Jahren geöffnet.

Die Verschiebungen bei der Müllabfuhr betreffen die von der Stadtbildpflege abgeholten Abfälle Restabfall, Bioabfall und Altpapier sowie die von der Firma Becker eingesammelten Gelben Säcke. Die Entsorgung verschiebt sich laut Stadtverwaltung von Montag, 21. Dezember, auf Samstag, 19. Dezember; von Dienstag, 22. Dezember, auf Montag, 21. Dezember; von Mittwoch, 23. Dezember, auf Dienstag, 22. Dezember; von Donnerstag, 24. Dezember, auf Mittwoch, 23. Dezember; von Freitag, 25. Dezember, auf Donnerstag, 24. Dezember, und von Freitag, 01. Januar, auf Samstag, 02. Januar.

Am 24. und 31. Dezember sowie am 2. Januar 2021 sind die städtischen Wertstoffhöfe in der Daennerstraße 17 und Siegelbacher Straße 187 (Erfenbach) geschlossen. Der Wertstoffhof in der Pfaffstraße 3 nimmt am 24. und 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr und am 2. Januar von 8 bis 14 Uhr Abfälle entgegen. Alle Wertstoffhöfe sind zwischen Weihnachten und Neujahr zu den regulären Zeiten geöffnet.