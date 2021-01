Auf eine immer wiederkehrende Müllkippe machte uns eine Leserin am Lesertelefon aufmerksam. Es handelt sich dabei um den Platz hinter den Altglas-Containern nahe dem Kaufland-Einkaufsmarkt in der Pariser Straße. Dort entsorgen Privatleute offenbar ihren Abfall. Die Stadtbildpflege räumt regelmäßig auf, kommt aber kaum nach.

„Die Stadt räumt dort immer regelmäßig auf, aber am nächsten Tag ist wieder neuer Müll da“, so die Leserin. Wie die Stadt mitteilt, fahren die Arbeiter der Stadtbildpflege jeden Altglascontainer-Standort einmal pro Woche zum Saubermachen an. Müll werde mitgenommen, oder, sollte es sehr viel sein, der Umweltschnelldienst informiert. Meldungen zu Müllablagerungen nimmt das Referat Umweltschutz unter Telefon 0631/365-4444 entgegen, die Stadtbildpflege ist unter der Kundenservice-Nummer und über die Abfall-App zu erreichen.

Illegaler Müll wird nach Hinweisen auf Verursacher durchsucht

„Falls der Verursacher bekannt ist, ergeht eine Beseitigungsverfügung, wenn möglich telefonisch oder auch in Schriftform“, so die Stadtverwaltung. Erfolgt keine Reaktion oder kann der Verursacher nicht ermittelt werden, werde der Müll vom Referat Umweltschutz beseitigt. Der Müll werde immer auf Hinweise auf den Verursacher durchsucht.

Dass am Kaufland viel Müll liegt, ist der Stadt bekannt. Viele Bürger entsorgten ihre Abfälle einfach, wenn sie zum Einkaufen gehen. Eine Umsiedlung der Container ist aber nicht möglich, da diese „für alle fußläufig zu erreichen sein müssen“: Das mache den Standort „unverzichtbar“. Auch die Beschilderung habe bisher „keine Besserung herbeigeführt“.