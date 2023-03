Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spielen, Lachen und sich viel Bewegen: Am Sonntag luden verschiedene Vereine Kinder und ihre Eltern zum Spielefest „Abenteuerland“-Familienspielefest in die Sporthallen des Schulzentrums Süd. Das Motto in diesem Jahr: „Märchenland“.

Schon allein gemessen an der Lautstärke der Kinderstimmen, den Anfeuerungen der Eltern und der verbalen Hilfestellung der Übungsleiter war die Sache am Sonntagmittag ein Erfolg.