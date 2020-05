Wegen eines angebrannten Essens sind in Kaiserslautern in der Nacht zum Mittwoch Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Donnersbergstraße ausgerückt. Ein Rauchmelder in der Wohnung eines 32-Jährigen gab kurz vor Mitternacht Alarm, teilte die Polizei mit. Weil der Mann nicht aufmachte, öffnete die Feuerwehr die Tür.

Der 32-Jährige war eingeschlafen. Die Wehrleute weckten den Alkoholisierten und durchlüfteten die stark verqualmte Wohnung. Das Abendessen des 32-Jährigen war auf der Herdplatte angebrannt, ohne dass ein offenes Feuer entstand. Der Mann blieb unverletzt, ein Sachschaden ist nicht entstanden.