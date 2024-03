In Dansenberg rollen im Sommer die Bagger. Denn nach den Ferien wird ein Teil der Brunnenstraße ausgebaut. Mit dem Ausbau wird auch der Grundstock für schnelles Internet gelegt.

Nach den Sommerferien soll ein Teil der Brunnenstraße in Dansenberg zwischen der Einmündung Fahrlücke bis zur Straße Wasserlochstücke erneuert werden. Der Ausbau des 120 Meter langen Straßenabschnitts sei mit 350.000 Euro veranschlagt, erläuterte Volker Becker vom städtischen Referat Tiefbau. Veranschlagt sei eine Bauzeit von vier Monaten.

Barrierefrei umgebaut werden auch die beiden Bushaltestellen. „Durch den Ausbau sollen Gefahrenstellen beseitigt und die Verkehrssicherheit verbessert werden“, ergänzte Becker. Auch soll die Oberflächengestaltung zu einer Aufwertung des Wohnumfeldes beitragen. Mit dem Ausbau des Abschnittes der Brunnenstraße werden gleichzeitig Versorgungsleitungen für Entwässerung und Beleuchtung erneuert und Leerrohre für den Glasfaserausbau gelegt.

Zeitpunkt des Ausbaus unklar

Nach Vorgabe der Bundesregierung sollen bis zum Jahr 2030 flächendeckend Glasfaseranschlüsse verlegt sein, informierte Beckers Kollege Daniel Schleicher. Im Stadtgebiet seien zurzeit 85 Prozent (19.246 Adressen beziehungsweise Anschlusspunkte) mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt. Zwölf Prozent (2705 Adressen/Anschlusspunkte) verfügen über einen Glasfaseranschluss. In den nächsten drei Jahren beabsichtigten Unternehmen wie die Deutsche Glasfaser und Unsere grüne Glasfaser, den Ausbau voranzutreiben. Als Vorvermarktungsquote benötige die Deutsche Glasfaser 33 Prozent. Komme es nicht zum Ausbau mit der Deutschen Glasfaser, könnte es noch einige Jahre keinen Glasfaserausbau in Dansenberg geben, schilderte Schleicher. Zu weiteren Netzbetreibern in Kaiserslautern gehörten die Deutsche Telekom, Vodafone, K-net und Planet.

In der Einwohnerfragestunde teilte Ortsvorsteher Franz Rheinheimer auf Nachfrage von Klaus Gundacker mit, dass das Willkommensschild auf der Grünfläche zur Auffahrt nach Dansenberg vor einiger Zeit durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden sei. Ein neues Willkommensschild sei in Auftrag gegeben und werde das zu Fall gekommene ersetzen.

Nicht zufrieden ist Gundacker über den Zustand des Kerscheknabberwegs rund um Dansenberg. Von dem einst weißen Blütenkranz um Dansenberg, zu dem der Obst- und Gartenbauverein vor Jahren Wildkirschensämlinge gepflanzt hat, sei leider nichts mehr zu sehen, bedauerte er den jetzigen Zustand nach Pflegemaßnahmen des Forstamtes entlang des Waldrandes. Rheinheimer signalisierte, das Thema in der nächsten Sitzung des Ortsbeirates aufzugreifen.