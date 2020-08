Die Lautertalbahn nimmt am kommenden Samstag, 15. August, nach rund sechs Wochen Pause ihren Betrieb wieder auf. Das hat Michael Heilmann vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Rheinland-Pfalz Süd am Donnerstagnachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Die Arbeiten am Bahnhaltepunkt Hirschhorn, der wie drei weitere Stationen auf Kuseler Kreisgebiet über die Ferien barrierefrei ausgebaut wurde, seien bis auf einige Kleinigkeiten beendet. „Der Bahnsteig in Hirschhorn ist rechtzeitig zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs wieder nutzbar“, sagt Michael Heilmann.