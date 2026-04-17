Ab Montag, 20. April, gibt es Tickets für die Premiere und weitere Aufführungen des Films „Lauter Lautrer Geschichten“.

Der Beitrag des Filmemachers Bernd Schmitt zum 750. Stadtjubiläum wird am 14., 24. und 25. Mai um 18 Uhr im Großen Haus des Pfalztheaters gezeigt, wofür Schmitt sehr dankbar ist. Zumal der Eintritt dank Sponsoren kostenlos sein wird. Pro Person können maximal vier Tickets über den Online-Shop des Pfalztheaters bestellt oder an der Theaterkasse abgeholt werden.

Schmitt hat 35 Jahre lang beim SWR gearbeitet und ist in Kaiserslautern tief verwurzelt, auch wenn er mittlerweile in Trippstadt lebt. „Lauter Lautrer Geschichten“ ist ein besonders ambitioniertes filmisches Großprojekt des Produzenten. Ein bisschen Doku, ein bisschen Reportage, ein bisschen Historienfilm.

Über Monate hinweg war er mit insgesamt 15 „echten Lautrern“ unterwegs, um ein emotionales Stadtporträt zu zeichnen. Das Ergebnis ist laut Schmitt eine Liebeserklärung an Kaiserslautern, seine Geschichte und die Menschen, die die Stadt zu dem machen, was sie ist. Mit dabei sind unter anderem der Gastronom Artur Stark, DFKI-Chef Andreas Dengel, der Fotograf Jörg Heieck und die Chefärztin Janina Geib. Unterstützt wird das Projekt von Round Table 35. Der Serviceclub wird bei den Vorstellungen Spenden sammeln, die einem sozialen Projekt der Kottenschule zugute kommen sollen.