Wegen der Verlegung von Glasfaserkabel sind ab Montag, 10. Januar, die Martinstraße sowie die Nollstraße zwischen Rosenstraße und Siedlungsstraße für den Verkehr voll gesperrt. Die Bauarbeiten in der Nollstraße sollen spätestens am 4. Februar beendet sein, die Arbeiten in der Martinstraße am 18. März.