Die Straße „Am Heiligenhäuschen“ wird zwischen Nordbahnstraße und Mannheimer Straße saniert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, entsteht eine gepflasterte, niveaugleiche Anliegerstraße. Die Arbeiten beginnen am Montag, 21. März, und dauern etwa sechs bis acht Wochen. Am Ende der Straße werden Parkplätze angeordnet, eine Grünfläche soll vergrößert und neu gestaltet werden, außerdem ist geplant, drei Bäume zu pflanzen. Der Gehweg entlang der Nordbahnstraße wird baulich durchgezogen. Dadurch entfällt zukünftig an dieser Stelle die Rechts-vor-Links-Regel und die Straße „Am Heiligenhäuschen“ wird der Nordbahnstraße untergeordnet Die Baukosten belaufen sich laut Stadt auf etwa 245.000 Euro und werden über wiederkehrenden Beiträge abgerechnet.