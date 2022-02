Im Impfzentrum Kaiserslautern hält sich die Nachfrage nach dem Protein-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax in Grenzen. „763 Anmeldungen haben wir auf der Warteliste“, sagte Impfkoordinator Tobias Metzger am Montagmittag. „Wir haben uns etwas mehr erhofft.“ Sobald das Land die Impfstofflieferung erhalten und den Impfzentren grünes Licht gegeben hat, werde den Personen auf der Warteliste ein Termin zugeteilt. „Die Impfungen schaffen wir an einem Tag, können aber die Termine auf drei Tage von Montag bis Mittwoch strecken, je nachdem, wie es den Registrierten zeitlich passt.“ Am Donnerstag und Freitag nächster Woche wird das Impfzentrum geschlossen sein, da sonst kaum noch Impfungen anstünden.

Landesweit lagen laut Gesundheitsministerium bis Montagnachmittag rund 14.800 Anmeldungen für Impfungen mit Nuvaxovid vor, und zwar für einen Termin in einem der neun Landesimpfzentren; die Impfstellen ausgenommen. „Wir rechnen diese Woche mit der Lieferung des Impfstoffs“, wann genau er eintreffe, wisse man jedoch nicht, sagte der Sprecher. Die Arztpraxen, bei denen auch Anmeldungen von Patienten für den Protein-Impfstoff vorliegen, müssen sich noch etwas länger gedulden. „Die kommen im zweiten Schritt dran“, erst würden die Impfzentren versorgt. Es sei aber genug Vakzin bestellt, so dass Praxen nicht fürchten müssen, leer auszugehen, betonte der Ministeriumssprecher. Wann die Hausärzte mit den Lieferungen rechnen können, sei allerdings noch unklar.

Wer bei Anmeldung den Protein-Impfstoff angibt, erhält diesen im Impfzentrum

Insgesamt ist die Nachfrage nach Impfungen derzeit landesweit wie auch in Kaiserslautern sehr gering. „Heute ist der einzige Öffnungstag in dieser Woche“, berichtete Metzger am Montag. 109 Impfungen wurden vorgenommen, „von 144 Anmeldungen“. Am Nachmittag zwischen 15 bis 18 Uhr gab es nochmals Gelegenheit für spontan Impfwillige. Mit den bereits seit über einem Jahr zugelassenen mRNA-Vakzinen erfolgten derzeit hauptsächlich erste oder zweite Booster-Impfungen, Erstimpflinge kommen laut Metzger kaum noch. Der Protein-Impfstoff Nuvaxovid wurde am 20. Dezember 2021 in der EU zugelassen. Generell ist keine Auswahl des Impfstoffes möglich, wer jedoch den Protein-Impfstoff möchte, kann dies bei der Registrierung angeben und erhält diesen. Die Zweitimpfung erfolgt dann nach drei bis vier Wochen mit auch damit.

Das Westpfalz-Klinikum konnte für Mitarbeitende am Montag Nuvaxovid bestellen und bekommt diesen „voraussichtlich ab 28. Februar geliefert“, gibt Sprecher Dennis Kolter wieder. „Rund 30 Personen haben sich dafür gemeldet.“