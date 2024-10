Wer auf den Erzhütten/Wiesenthalerhof wohnt, braucht in nächster Zeit starke Nerven. Wegen des Ausbaus der Erzhütter Straße kommt es zu lange andauernden Sperrungen. Busse werden umgeleitet, Autofahrer kommen nicht auf dem direkten Weg ans Ziel. Die Stadtwerke beginnen am 28. Oktober mit den Bauarbeiten, erneuern Gas- und Wasserleitungen. Zunächst wird von der Welschgasse bis zur Zufahrt SV Wiesenthalerhof unter Vollsperrung gearbeitet, bis zum Jahresende. Für Busse wird es ab Montag einen Ersatzfahrplan geben. Die Haltestellen Erzhütten und Erzhütten Schule entfallen. Die Rütschhofstraße wird zur Einbahnstraße, darf von Bussen und Autos nur in Richtung Stadtmitte befahren werden.

