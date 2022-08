Am kommenden Montag, 15. August, beginnen die seit längerem angekündigten Arbeiten an der Kreuzung in der Merkurstraße mit den Zufahrten zu Globus/Dehner im Süden beziehungsweise zum Einkaufscenter (unter anderem Saturn) im Norden. In einem Zeitraum von drei Wochen, bis voraussichtlich 2. September, wird in drei Bauabschnitten an der Kreuzung die Asphaltdeckschicht erneuert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Während der gesamten Bauzeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, es sind jedoch stets alle anliegenden Geschäfte und Betriebe erreichbar. Eine einspurige Zufahrt vom Opelkreisel her in das Gewerbegebiet ist in allen drei Bauabschnitten möglich. Der Verkehr wird hierzu zeitweise über die Umfahrung des Dehner-Gartencenters geleitet. Die Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet in Richtung Opelkreisel wird ebenfalls in allen drei Bauabschnitten einspurig aufrechterhalten. Was nicht möglich sein wird, ist aus Richtung Osten kommend auf der Merkurstraße nach links in Richtung Globus/Dehner abzubiegen, das heißt, es ist notwendig, einmal den Opelkreisel zu durchfahren, um sodann die Rechtsabbiegespur von Westen her nutzen zu können.