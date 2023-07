An der A6-Anschlussstelle (AS) Kaiserslautern-West lässt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes ab Montag, 10. Juli, an den sogenannten Verteilerbauwerken in Fahrtrichtung Mannheim und Saarbrücken „dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten durchführen“.

Von der Maßnahme betroffen sind die Fahrbahnen in Richtung Mannheim und Saarbrücken. Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird, bevor die Arbeiten starten, die erforderliche Baustellenverkehrsführung in beiden Fahrtrichtungen eingerichtet. Dazu werden auf beiden Richtungsfahrbahnen zunächst Mittelstreifenüberfahrten zwischen der Verteilerfahrbahn und der Hauptfahrbahn hergestellt. Der Verkehr auf der Hauptfahrbahn der A6 führt jeweils auf dem mittleren und linken Fahrstreifen an der Baustelle vorbei. Die Auf- und Abfahrtsspur wird auf die rechte Fahrspur und den Standstreifen übergeführt. „Mit Ausnahme von kurzen Auf- und Umbauphasen stehen während der gesamten Instandsetzungsarbeiten für den Verkehr zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung auf der A6 zur Verfügung“, verspricht die Autobahn GmbH. Eine Umleitung werde nicht erforderlich.

Die Baustelle wirkt sich indes auch auf die B270 aus, denn die Instandsetzungsarbeiten auf der Unterseite der Brücke sowie die Gerüstmontage werden in mehreren Tagesbaustellen auf der B270 durchgeführt. Die Bauarbeiten an den Verteilerbauwerken sollen, wenn das Wetter mitspielt, im Dezember abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich auf rund 1,1 Millionen Euro und werden vom Bund übernommen. Die Autobahn GmbH rechnet während der Bauarbeiten mit „unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen“.