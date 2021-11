In den Bussen der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) gelten ab Mittwoch die 3G-Regeln.

In den Bussen der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) gelten ab Mittwoch die 3G-Regeln. Das teilte die SWK-Verkehrs AG mit. Fahrgäste, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen bei der Fahrt im Bus den Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest einer zugelassenen Teststation mit sich führen. „Bei Fahrtantritt darf die Testabnahme nicht länger als 24 Stunden zurückliegen“, heißt es in einer Mitteilung der SWK. Der Testnachweis sei ebenso wie der Impf- oder der Genesenen-Nachweis auf Verlangen vorzuzeigen. Von der Nachweispflicht ausgenommen sind Schüler, weil diese bereits in den Schulen regelmäßig getestet werden, heißt es weiter. Ebenso ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren.