Ab Mittwoch, 17. August, finden in der Merkurstraße Bauarbeiten statt. Deshalb kann die Haltestelle Gewerbegebiet West der Stadtwerke (SWK) stadtauswärts vorübergehend nicht angefahren werden. Nach Angaben der SWK haben die Fahrgäste die Möglichkeit, auf die Haltestellen Tüv und Opelkreisel auszuweichen. Für die Haltestelle Gewerbegebiet West stadteinwärts wird eine Ersatzhaltestelle etwa 50 Meter weiter in Richtung Tüv eingerichtet. Aufgrund der veränderten Verkehrsführung rund um den Baustellenbereich ist mit Verzögerungen zu rechnen, so die SWK.

Betroffen von den Bauarbeiten ist die Kreuzung mit den Zufahrten zu Globus und Dehner im Süden und dem gegenüber liegenden Einkaufscenter mit Saturn und Intersport. In einem Zeitraum von drei Wochen wird in drei Bauabschnitten im Kreuzungsbereich die Asphaltdeckschicht erneuert. Während der gesamten Bauzeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, es sind jedoch stets alle anliegenden Geschäfte und Betriebe erreichbar, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine einspurige Zufahrt vom Opelkreisel her in das Gewerbegebiet sei immer möglich. Der Verkehr wird hierzu zeitweise über die Umfahrung des Dehner-Gartencenters geleitet. Die Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet in Richtung Opelkreisel wird ebenfalls durchgehend einspurig aufrechterhalten. Was nicht möglich sein wird, ist aus Richtung Osten kommend auf der Merkurstraße nach links in Richtung Globus und Dehner abzubiegen. Dafür muss während der Bauarbeiten einmal der Opelkreisel durchfahren werden, um dann die Rechtsabbiegespur von Westen her nutzen zu können, informierte die Stadtverwaltung.