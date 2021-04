Jeder Schülerin und jedem Schüler kann es passieren: Die Hausaufgaben scheinen einfach unlösbar. Inzwischen kommen durch Homeschooling auch Aufgaben hinzu, die allein bewältigt werden müssen, statt im gemeinsamen Unterricht. So mancher fühlt sich da alleine gelassen. Die ab Mai geschaltete Hotline „LauternLernt“ soll für Hilfe sorgen.

In Zusammenarbeit des Zentrums für Lehrerbildung der Technischen Universität (ZfL) und dem Bildungsbüro der Stadt können Schüler nun spontan und kostenfrei Hilfe beim Bewältigen ihres Unterrichtsstoffs bekommen. Ob per Telefon, Whatsapp oder per E-Mail: „,LauternLernt’ ist unproblematisch zu erreichen und eine Rückmeldung während der Sprechzeiten ist garantiert“, heißt es in der Pressemitteilung zum Start des Angebots.

Die Unterstützung werde primär für die Klassenstufen 5 bis 10 angeboten und erstrecke sich auf die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und die Naturwissenschaften. Jeden Montag-, Mittwoch- und Donnerstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr stehen Lehramtsstudierende den Schülern für Fragen rund um den jeweiligen Lernstoff zur Verfügung und beraten via Anruf oder Videokonferenz. Unterstützt werden sie dabei von Antonia Bauschke, wissenschaftliche Mitarbeiterin im ZfL. Die Ratsuchenden können sich dabei entweder unter der Nummer 0173/2617579 oder über ein Online-Formular bei den angehenden Lehrerinnen und Lehrern melden.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit finanzieller Unterstützung der Technischen Universität das Format ,LauternLernt’ entwickeln konnten“, sagt Professor Roland Ulber, Leiter des ZfL. „Das Projekt passt sehr gut in diese schwierige Zeit, da Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht eine hohe Selbstständigkeit entwickeln müssen und mit der Erarbeitung ihres Unterrichtsstoffs oft auf sich allein gestellt sind“, ergänzt Claudia Gómez Tutor, Geschäftsführerin des ZfL. Genau hier könne die Hotline „LauternLernt“ unkompliziert und passgenau Unterstützung anbieten.

Bürgermeisterin Beate Kimmel, in deren Zuständigkeit die Schulen aktuell fallen, hoffe, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Entsprechende Informationen in Form von Flyern liegen derzeit in allen weiterführenden Schulen aus.