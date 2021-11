Im nächsten Jahr zieht die gelbe Tonne in die Stadtteile ein. In der Innenstadt wird der Kunststoff weiter über gelbe Säcke entsorgt – diese sollen jedoch ab Januar stabiler werden. Das kündigte die Stadtbildpflege an.

Ab 1. März kommen in den Ortsteilen gelbe Tonnen statt gelber Säcke zum Einsatz, schildert Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege Kaiserslautern. Die grauen Tonnen mit gelbem Deckel sollen im Februar verteilt werden und könnten dann direkt genutzt werden. Es werde einen fließenden Übergang geben, die Detailinformationen dazu kämen noch, so Buchloh-Adler im Nachgang zur jüngsten Werkausschusssitzung.

Die gelbe Tonne sei vom Handling her einfacher, als die gelben Säcke und zudem ökologischer. Eine Tonne halte im Schnitt zehn Jahre, wohingegen die gelben Säcke zusätzlich zur Plastikverschmutzung beitrügen. In der Innenstadt sollen die gelben Säcke indes bleiben, da dort Platzprobleme auftreten könnten, wenn es darum geht, die gelbe Tonne zu aufzustellen und zu lagern. Aber auch in der Stadt wird es Veränderungen geben: Nach einer neuen Vereinbarung mit den Dualen Systemen, die die gelben Säcke liefern, sollen diese ab dem 1. Januar dickwandiger werden, kündigt Buchloh-Adler an.