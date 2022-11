Vom 29. November bis voraussichtlich 7. Dezember lässt die Stadtbildpflege Kaiserslautern in der Lauterstraße stadtauswärts Bauarbeiten durchführen. Unmittelbar nach der Einmündung der Emil-Caesar-Straße werden in Höhe der Lauterstraße 130 sowohl die Rinnenanlage als auch der Gehweg auf etwa 30 Metern erneuert. Um die Beschäftigten während der Arbeiten zu schützen, wird die rechte Fahrspur im Bereich der Baustelle gesperrt, teilt die Stadtbildpflege mit.

Ampelanlagen in der Lauterstraße stadteinwärts und stadtauswärts sowie an der Ausfahrt der Emil-Caesar-Straße sollen den Verkehr einspurig an dem Baustellenfeld vorbeiführen. Fußgänger sollen den Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu nutzen.

Aufgrund der Bauarbeiten ist insbesondere im Berufsverkehr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, warnt die Stadtbildpflege vor und bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und besondere Rücksichtnahme.