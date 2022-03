Nach längerer Pause auf Grund der Corona-Pandemie bietet ab April die Gemeindeschwester plus der Stadt Kaiserslautern, Nicole Beitelstein, wieder ihre Sprechstunden an.

Die Sprechzeiten werden unter der 3G-Regelung stattfinden. Die kostenlose Beratung findet immer montags von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro auf dem Bännjerrück, Leipzigerstraße 150, dienstags von 9 bis 11 Uhr im Stadtteilbüro Innenstadt West, Königsstraße 93, und donnerstags von 13 bis 14.30 Uhr im Grübentälchen, Friedensstraße 118, statt. Einmal im Monat wird Damaris Roscher von der städtischen Seniorenberatungsstelle jeweils eine Sprechstunde übernehmen.

In den Sprechstunden bekommen ältere Menschen ein offenes Ohr sowie Tipps und Hilfestellungen, die es ermöglichen sollen, möglichst lange weiterhin gut in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus leben zu können. Auf Wunsch stellt die Gemeindeschwester auch Kontakte her, etwa zum örtlichen Pflegestützpunkt oder zur Nachbarschaftshilfe.