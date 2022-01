Aufgrund der aktuellen Infektionslage ist ab Montag der Zutritt ins Landesimpfzentrum Kaiserslautern nur noch mit FFP2-Maske oder vergleichbaren Standards möglich. Dies teilt das Gesundheitsamt mit. Diese Maßnahme sei aufgrund der Virusvariante Omikron erforderlich und diene dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie den Mitarbeitenden im Impfzentrum, heißt es in der Begründung.

In der Stadt Kaiserslautern ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 385,3 – laut Landesuntersuchungsamt, Stand vom 2. Januar – am höchsten in ganz Rheinland-Pfalz. Der Landkreis Kaiserslautern hat mit 276,5 den zweithöchsten Wert. Der Landesschnitt liegt bei 161,3. Vom 27. bis 31. Dezember 2020 sind laut Gesundheitsamt Kaiserslautern in der Stadt 417 Neufälle dazugekommen und drei Personen verstorben. Im Landkreis wurden 347 Neuinfektionen mit Corona registriert sowie eine verstorbene Person.