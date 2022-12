Ab 2023 sollen die Trinkwasserpreise angehoben werden, wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG mitteilt. Ein Drei-Personenhaushalt werde künftig rund einen Euro pro Monat mehr zahlen, geben die SWK ein Rechenbeispiel. Die Kosten in der Wasserversorgung seien in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Das mache eine Anpassung des Wasserpreises für 2023 erforderlich. Ab dem 1. Januar gelte der Preis von 2,04 Euro pro Kubikmeter. Das entspreche etwa 0,2 Cent pro Liter. Der Grundpreis richte sich nach der Zählergröße und werde im Haushaltsbereich um rund 50 Cent pro Monat angepasst. Somit fielen für eine dreiköpfige Familie in einem Einfamilienhaus – bei einem Jahresverbrauch von rund 140 Kubikmetern Trinkwasser – Mehrkosten in Höhe von rund einem Euro pro Monat an.