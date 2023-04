Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufzuhören, so lange es noch etwas zu tun gibt, ist keine Option für Aaron Basenach. Nach dem verfehlten Klassenerhalt der U19 in der A-Junioren-Bundesliga half er der U21 des FCK in der Abstiegsrunde der Oberliga Südwest. Jede Aufgabe zuverlässig zu erfüllen, ist nicht nur auf dem Fußballplatz das Markenzeichen des 19-Jährigen.

Seit sieben Jahren durchlief Aaron Basenach alle Nachwuchsmannschaften des FCK. Als Schüler am Sportzweig des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern hat er wie nebenbei noch