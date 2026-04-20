Die Niederlassung West der Autobahn GmbH sperrt am Samstag den Tunnel Hörnchenberg von etwa 6 bis etwa 14 Uhr, um eine Notfallübung zu machen. Die Übung dient der Überprüfung der Sicherheit von Straßentunneln und der Einsatzroutinen von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei, heißt es in einer Mitteilung. Hintergrund ist , dass alle vier Jahre eine Großübung unter möglichst realistischen Bedingungen in Straßentunneln zu machen ist.

Der Verkehr wird demnach umgeleitet: In Fahrtrichtung Pirmasens werden die Fahrzeuge vom Autobahnkreuz Landstuhl-West kommend an der Anschlussstelle Atzel abgeleitet, durch die Verbandsgemeinde Landstuhl geführt und an der Anschlussstelle Bann wieder auf die Autobahn geführt. In Richtung Trier wird der Verkehr aus Pirmasens kommend an der Anschlussstelle Bann abgeleitet, durch die Verbandsgemeinde Landstuhl geführt und an der Anschlussstelle Atzel wieder auf die Autobahn geleitet.

Die Autobahn GmbH empfiehlt Verkehrsteilnehmenden, auf die Meldungen im Rundfunk zu achten, mögliche Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und zusätzliche Fahrzeit einzuplanen. Sie bittet um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Maßnahme unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.