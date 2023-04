Zu halbseitigen Sperrungen kommt es auf der A62 im Hörnchenbergtunnel am Dienstag und Mittwoch. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilt, werden zwischen den Anschlussstellen Landstuhl-Atzel und Bann Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten ausgeführt. Zur Wahrung der Verkehrs- und Arbeitsstättensicherheit werde die Tunnelröhre in Richtung Pirmasens am Dienstag, 25. April, zwischen 7.30 und 15.30 Uhr halbseitig gesperrt. Gleiches gilt für die Tunnelröhre in Richtung Trier am Mittwoch, 26. April, zwischen 7.30 und 15.30 Uhr. Der Verkehr werde jeweils einstreifig am Arbeitsfeld vorbei geführt. Wesentliche Verkehrsstörungen seien nicht zu erwarten.