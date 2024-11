Der Hörnchenbergtunnel auf der A62 wird am Samstag, 9., und Sonntag, 10. November, zeitweise voll gesperrt. Grund sind „routinemäßige Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten“, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilt. Am Samstag zwischen 7.30 und 17 Uhr wird die Fahrbahn Richtung Pirmasens ab der Anschlussstelle Landstuhl-Atzel gesperrt. Am Sonntag zwischen 7.30 und 17 Uhr wird ab der Anschlussstelle Bann die Fahrbahn Richtung Trier gesperrt. Die Umleitungen sind jeweils ausgeschildert. Mit Blick auf die „vergleichsweise geringe Verkehrsbelastung der A62“ erwartet die Autobahn GmbH keine „wesentlichen Verkehrsstörungen“.

Zuletzt gab es immer wieder Arbeiten am Tunnel mit dem Ziel: Bald soll dort wieder Tempo 80 statt Tempo 60 gelten.