Die Baustellenmarkierungen auf der A6 auf Höhe der Anschlussstelle Einsiedlerhof sind abgebaut worden, der Verkehr kann in beide Fahrtrichtungen wieder frei fließen, sagt Volker Priebe, stellvertretender Leiter des Landesbetriebs Mobilität Kaiserslautern (LBM). Die Arbeiten an der Autobahn werden über Winter eingestellt, sind aber noch nicht beendet. Im Frühjahr wird an der Böschung unter der Autobahnbrücke weitergearbeitet. Dazu werde im Frühling auf Höhe der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Kaiserslautern erneut eine Spur gesperrt werden. Die komplette Baumaßnahme soll 2023 fertig werden.