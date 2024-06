Auf der A6 werden voraussichtlich Mitte Juli Brückeninstandsetzungsarbeiten nahe der Anschlussstelle Kaiserslautern West durchgeführt. Bereits am 12. Juni wird die Baustellenverkehrsführung eingerichtet, teilt die für die Maßnahme zuständige Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit. Während der Instandsetzungsarbeiten wird der Verkehr vollständig auf die Fahrbahn Richtung Mannheim geführt. Dort stehen dann jeweils zwei verengt geführte Fahrstreifen in beide Richtungen zur Verfügung. Die Anschlussstelle Kaiserslautern-West kann wie gewohnt genutzt werden. Im Wesentlichen wird die Brückenabdichtung erneuert, teilt die Autobahn GmbH des Bundes weiter mit. Darüber hinaus wird die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken saniert und erhält eine neue Asphaltdeckschicht. Die Instandsetzungsarbeiten an der Unterseite der Brücke sowie die Gerüstmontage werden mit mehreren Tagesbaustellen von der B270 aus durchgeführt. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Oktober andauern. Die Kosten in Höhe von rund einer Million Euro trägt laut Autobahn GmbH der Bund.