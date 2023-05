Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein großer Teil der Waschmühltalbrücke ist seit Wochen eingerüstet: Die Autobahn GmbH lässt das Bauwerk Stück für Stück reinigen und ausbessern. Autofahrer bekommen davon fast nichts mit.

Was wird an der Brücke gemacht?

Seit Oktober 2022 werden Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Waschmühltalbrücke ausgeführt, erklärt