Am Sonntagnachmittag kam es infolge eines Rückstaus auf der A 6 in Richtung Mannheim zu einem Auffahrunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer erkannte das Stauende zu spät und fuhr ungebremst darauf auf, wie die Polizei weiter mitteilt. Durch den starken Aufprall wurden vier weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Rettungsdienst brachte vier verletzte Personen ins Krankenhaus. An drei von den fünf beteiligten Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die A6 in Richtung Mannheim voll gesperrt. Aufgrund des Abreiseverkehrs vom FCK-Heimspiel kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei weiter.