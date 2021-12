Baumfällarbeiten werden am Samstag, 4. Dezember, ab 7 Uhr an der A6 an der Anschlussstelle (AS) Enkenbach-Alsenborn durchgeführt. Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH weiter mitteilt, sollen die Arbeiten bis zum späten Nachmittag abgeschlossen sein. Um die Fällungen und das Ausputzen der Baumkronen durchführen zu können, steht auf der Autobahn in Höhe der AS Enkenbach-Alsenborn, Fahrtrichtung Kaiserslautern, nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerdem wird die Zufahrt von Hochspeyer/Enkenbach-Alsenborn kommend in Richtung Kaiserslautern gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke (U26) erfolgt über die L395 zur AS Kaiserslautern-Centrum. Auch die Abfahrt von Mannheim kommend in Richtung Enkenbach-Alsenborn/Hochspeyer wird gesperrt. Der Verkehr wird zur AS Kaiserslautern Centrum geführt und von dort über die Umleitungsstrecke (U27) in Richtung Enkenbach geleitet.