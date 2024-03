Auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken wird im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-West am Donnerstag, 14. März, die provisorisch eingerichtete Autobahnauf- und -abfahrt zurückgebaut, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Zufahrt und die Abfahrt von der A6 auf die B270 in Richtung Kaiserslautern City wird zwischen 8 und 15 Uhr gesperrt. Gleiches gilt für die Auffahrt von der B270 aus Richtung Kaiserslautern City kommend zur A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet. Für den Zeitraum der Sperrung wird der Verkehr über die ausgeschilderte U28 umgeleitet.