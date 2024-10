Die Sanierung der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach an der Richtungsfahrbahn Saarbrücken der A6 beginnt nun doch etwas später als von der Autobahn GmbH des Bundes angekündigt. Wie diese mitteilt, werden die Arbeiten voraussichtlich am Freitag, 18. Oktober, losgehen. Zuvor war von Montag, 14. Oktober, die Rede. Aufgrund der schlechten Witterung sei der Baubeginn an diesem Tag jedoch nicht möglich gewesen. Dennoch gehe die Sanierung schneller voran als ursprünglich geplant. Der erste Bauabschnitt an der Richtungsfahrbahn Mannheim konnte zwei Wochen früher fertiggestellt werden. Während des zweiten Bauabschnitts sind die Zu- und Abfahrten an der Fahrbahn Richtung Saarbrücken vom 18. Oktober bis voraussichtlich 15. November gesperrt. Während der Bauzeit wird der Verkehr auf der A6 Richtung Saarbrücken zur Abfahrt nach Ramstein-Miesenbach am Baufeld vorbeigeführt und über das Autobahnkreuz Landstuhl-West umgeleitet. Der Verkehr auf der L363 in Richtung Saarbrücken wird zur Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof und von dort zurück auf die A6 geführt.