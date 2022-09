Die Richtungsfahrbahn Mannheim ab dem Autobahndreieck Kaiserslautern auf der A6 wird von Sonntag, 25. September, bis Montag, 26. September, 5 Uhr, gesperrt. In dieser Zeit wird im Bereich der Baustelle auf der A6 zwischen Kaiserslautern-West und der Anschlussstelle (AS) Enkenbach-Alsenborn die bestehende Verkehrsführung für den nächsten Bauabschnitt umgebaut, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt. Während der Umbaumaßnahmen werden die beiden Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und Kaiserslautern-Ost im Wechsel für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Verkehr aus Richtung Saarbrücken wird über die bereits vorhandene, übergeleitete Spur in Fahrtrichtung Mannheim weitergeleitet. Die Abfahrten Kaiserslautern-Ost und Kaiserslautern-Centrum stehen während der Umbauarbeiten nicht zur Verfügung, betroffene Verkehrsteilnehmende sollten die Abfahrt am Autobahndreieck Kaiserslautern in Richtung Kaiserslautern-Centrum nutzen, so die Autobahn GmbH des Bundes. Verkehrsteilnehmer, die bislang die Zufahrten Kaiserslautern-Centrum und Kaiserslautern-Ost in Richtung Mannheim nutzen, werden während der Umbauten über die L395 und B48 (U27) bis nach Enkenbach-Alsenborn auf die A6 umgeleitet.