Einen Unfall verursacht hat ein Reisebus auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken am Sonntagmorgen. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Busfahrer seine Fahrt einfach fort, berichtet die Polizei. Gegen 9.30 Uhr wechselte der grün-weiße Reisebus laut Zeugen auf Höhe des Rastplatzes Schwarzbachwiesen ohne zu blinken vom rechten auf den linken Fahrstreifen, auf dem in gleicher Höhe ein BMW fuhr. Der BMW schleuderte an die Mittelleitplanke, dann nach rechts quer über die Fahrbahn und kreuzte dabei die Fahrspur eines weiteren Busses, der gerade in diesem Moment auf die Autobahn auffahren wollte. Das Auto touchierte die Seite des Busses. Die Businsassen blieben unverletzt, am Bus entstand Sachschaden. Der BMW-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins nahe gelegene Krankenhaus nach Landstuhl gebracht. Zur Sicherung der Unfallstelle waren die Autobahnmeisterei Landstuhl und die Feuerwehr Ramstein vor Ort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der Bus, der vermutlich keine Unfallschäden hat, aufgefallen ist und die Angaben zum Kennzeichen oder zum Reiseunternehmen machen können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 0631 35340 zu melden.