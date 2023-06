Auf der A6 gab es am Donnerstagmorgen zwischen dem Autobahnkreuz Landstuhl und der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach in Fahrtrichtung Mannheim einen Auffahrunfall mit zwei Pkw. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilt, wurde dabei ein Mensch leicht verletzt. Die Abschlepp- und Aufräumarbeiten hatten einen Rückstau zur Folge. „Dieser löst sich aber derzeit gerade auf“, so die Polizei.