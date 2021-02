Gleich vier Autos waren am Donnerstagabend auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn in einen Unfall verwickelt. Die Autobahn musste danach für etwa drei Stunden in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt werden, berichtet die Polizei. Obwohl das Fahrzeug eines 32-Jährigen wegen eines technischen Defekts jegliche Gasannahme verweigerte, wollte er gegen 18.20 Uhr einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagen überholen und scherte deshalb auf den linken Fahrstreifen aus. Ein von hinten auf der linken Spur herannahender Wagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Auto des 32-Jährigen. Dabei wurden dieser, seine 28-jährige Beifahrerin und der von hinten auffahrende 28-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden total beschädigt und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen, berichtet die Polizei weiter. Danach nahte von hinten ein Toyota, besetzt mit einem 43-Jährigen, heran. Dieser konnte noch rechtzeitig abbremsen. Der wiederum dahinter fahrende 32-jährige SUV-Fahrer schaffte dies aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes jedoch nicht mehr und kollidierte mit dem Toyota. Auch hier wurden beide Fahrer leicht verletzt und die Autos total beschädigt. Der Rettungsdienst brachte alle Beteiligten zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 69.000 Euro geschätzt.