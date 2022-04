Mehr als drei Stunden war die A6 nach einem Unfall in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gesperrt. Wie die Polizei berichtet war der 21-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der A6 von Bruchmühlbach in Richtung Landstuhl unterwegs, als er ein vorausfahrendes Auto übersah und mit einer so großen Wucht darauf auffuhr, dass das gerammte Fahrzeug in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde. Beide Wagen kamen völlig beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 45-jährige Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da sich die Trümmer des Unfalls über die gesamte Autobahn verteilten, musste die A6 von 22.40 bis zwei Uhr komplett gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 25000 Euro.