[aktualisiert 15 Uhr] Auf nasser Fahrbahn ist es am Donnerstagmorgen auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor der Fahrer eines BMW auf seinem Weg in Fahrtrichtung Mannheim gegen 8.15 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Anschließend drehte sich das Auto mehrfach um die eigene Achse und schlug erneut in der Schutzplanke ein. Der 40-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, seine 36-jährige Beifahrerin und ein fünf Jahre altes Kind auf dem Rücksitz blieben unverletzt. Vorsorglich wurden alle drei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der BMW wurde erheblich beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden an dem zwei Jahre alten E-Auto bei mehreren zehntausend Euro liegen. Die A6 war nach dem Unfall zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim kurzzeitig voll gesperrt. Wegen Aufräum- und Reinigungsarbeiten stand bis zum frühen Nachmittag nur eine Fahrspur zur Verfügung. In Folge des dadurch entstandenen, langen Staus kam es gegen 11.40 Uhr zu einem weiteren Unfall. Kurz hinter der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau prallte am Stauende ein Kleintransporter auf ein bereits stehendes Transportfahrzeug und schob dieses auf einen davor haltenden Lastwagen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, berichtet die Polizei. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Uniklinik gebracht. Der Fahrer des stehenden Transporters zog sich bei dem Aufprall eine Platzwunde am Kopf zu. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch nicht bekannt. Wegen Aufräum- und Reinigungsarbeiten stand zwischen der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau und dem Autobahnkreuz Landstuhl bis kurz vor 15 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.